Стало известно, сколько москвичи тратят времени на дорогу до работы

Аналитики выяснили, что среднестатистические жители столицы просыпаются примерно за час до выхода из дома. Для мужчин это порядка 54 минут, а для женщин — 61 минута.
Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать прическу и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодежи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу.
С помощью общественного транспорта до работы обычно добираются 67% респондентов. На дорогу у них уходит в среднем 63 минуты. В свою очередь, каждый пятый опрошенный (21%) для поездки пользуется личным авто. У тех, кто сам за рулем, среднее время в пути до работы составляет 45 минут.
«При этом москвичи мечтают, чтобы поездка до работы продолжалась около получаса», — выяснили аналитики.
Ранее специалисты провели исследование и узнали, как часто россияне задерживаются на работе. Среди опрошенных 81% рассказали, что это происходит хотя бы несколько раз в неделю. В свою очередь, 19% респондентов ответили, что каждый день. Вместе с тем в выходные работают 71% участников исследования, а в отпуске — 27%.