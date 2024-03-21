Стало известно, сколько москвичи тратят времени на дорогу до работы

Ранее специалисты провели исследование и узнали, как часто россияне задерживаются на работе. Среди опрошенных 81% рассказали, что это происходит хотя бы несколько раз в неделю. В свою очередь, 19% респондентов ответили, что каждый день. Вместе с тем в выходные работают 71% участников исследования, а в отпуске — 27%.