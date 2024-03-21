Юных волгоградцев будут обучать управлению беспилотниками

Площадкой, где желающих школьников будут обучать навыкам работы с беспилотниками, станет оздоровительный центр «Орленок» в Волгоградской области. Регион выделяет каждому муниципалитету средства на закупку квадрокоптеров и оборудования для безопасного пилотирования.
В настоящее время дроны используют почти во всех отраслях, а профессия оператора БПЛА с 2020 года входит в топ-50 самых перспективных профессий будущего.
Юные волгоградцы на практике обучатся основам электротехники, принципам аэродинамики и основам программирования, они также научатся собирать дрон своими руками и управлять им.
Планируется, что новый обучающий центр уже осенью текущего года откроется для обучающихся. Лучшие из них продемонстрируют свои навыки на региональном чемпионате.