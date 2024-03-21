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Юных волгоградцев будут обучать управлению беспилотниками

20 марта депутаты гордумы внесли изменения в Положение о комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда, наделив его полномочиями в части организации дополнительного образования школьников по управлению БПЛА.

Источник: Волгоградская городская дума

Площадкой, где желающих школьников будут обучать навыкам работы с беспилотниками, станет оздоровительный центр «Орленок» в Волгоградской области. Регион выделяет каждому муниципалитету средства на закупку квадрокоптеров и оборудования для безопасного пилотирования.

В настоящее время дроны используют почти во всех отраслях, а профессия оператора БПЛА с 2020 года входит в топ-50 самых перспективных профессий будущего.

Юные волгоградцы на практике обучатся основам электротехники, принципам аэродинамики и основам программирования, они также научатся собирать дрон своими руками и управлять им.

Планируется, что новый обучающий центр уже осенью текущего года откроется для обучающихся. Лучшие из них продемонстрируют свои навыки на региональном чемпионате.

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