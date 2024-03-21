Что можно и нельзя делать в Лазарев день 21 марта, который называют Вербоносица

Православная церковь 21 марта вспоминает святого Лазаря Мурманского. В народе отмечают Лазарев день. Есть еще одно название — Вербоносица. Все дело в том, что к указанному дню всегда распускалась верба, или «котики».
Что нельзя делать 21 марта
Запрещено сажать вербу. Не следует строить планы на будущее и планировать дела, так как все пойдет не по плану. Не рекомендуется ложиться спать после полуночи. Это может грозить неприятностями. К слову, большие неприятности могут навлечь и ссоры 21 марта. Нельзя на Вербоносицу давать деньги в долгу. Считается, что указанное может спровоцировать финансовые проблемы.
Что можно делать 21 марта.
По традиции, на Вербоносицу всегда устраивали гуляния, собираясь большой компанией. А еще пекли пироги. Кроме того, в дом приносили веточки вербы. Предки верили, что они помогают избавиться от проблем. К слову, девушки в указанный день всегда гадали на суженого.
Согласно приметам, по погоде 21 марта узнавали, каким окажется лето. Туман предупреждает про похолодание в скором времени. В том случае, если облака плывут быстро и высоко в небе, то это указывает не хорошую погоду.