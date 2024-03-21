Что можно и нельзя делать в Лазарев день 21 марта, который называют Вербоносица

Запрещено сажать вербу. Не следует строить планы на будущее и планировать дела, так как все пойдет не по плану. Не рекомендуется ложиться спать после полуночи. Это может грозить неприятностями. К слову, большие неприятности могут навлечь и ссоры 21 марта. Нельзя на Вербоносицу давать деньги в долгу. Считается, что указанное может спровоцировать финансовые проблемы.