На Дону меняется порядок оказания помощи онкобольным

С 1 апреля в Ростовской области начнёт действовать новый порядок оказания медицинской онкологической помощи. «Онкопомощь станет доступней и качественнее», — уверяют в минздраве. «Теперь мы её вообще не дождёмся — будем умирать дома», — приуныли пациенты. «Нас насильно загоняют в первичное звено», — беспокоятся онкологи.
Что же изменится в оказании онкопомощи? Как будет работать новый порядок? Готов ли донской регион к нововведению? Выяснял rostov.aif.ru.
Это приказ.
Раньше было так: пациент обращался к врачу-онкологу в местной поликлинике и там же начинал обследование. После уточнения диагноза человека направляли в онкодиспансер. Теперь приём таких пациентов будут вести врачи в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Это приказ Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». Ростовская область, как и остальные регионы, обязана его исполнять. Тех, кто уже наблюдается в поликлиниках, переведут в ЦАОПы автоматом.
«При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят в центр амбулаторной онкологической помощи. Сделать это может не только терапевт. Люди беспокоятся, что теперь сложнее будет попасть на приём к специалисту. Но это не так. Направить пациента в ЦАОП может и отоларинголог, и уролог, и эндокринолог, и другие врачи», — пояснили в региональном минздраве.
В ведомстве уверяют, что в итоге ускорятся диагностика, обеспечение пациента лекарствами, проведение химиотерапии. В Ростове два ЦАОПа — областной онкодиспансер и КДЦ «Здоровье». Есть филиалы онкодиспансера в Таганроге, Волгодонске, Шахтах, Каменске-Шахтинском. Также центр амбулаторно-онкологической помощи создан в Миллерово. Онкологов, которые работали в поликлиниках, переводят в ЦАОПы.
«Вы знаете, что такое онкодиспансер на Соколова? Бывало, что люди толпой стояли в очереди на улице, чтоб записаться на приём. Дозвониться проблема, записаться на сайте тоже. Врачу важнее бумажки заполнить. И это не его вина, а беда. А теперь сюда хотят чуть ли не весь миллионный город согнать? Я просто в шоке и ужасе от того, что нас ждёт», — признаётся ростовчанин Валерий Иванов.
Из пушки по воробьям.
«В шоке и ужасе» не только пациенты, но и врачи.
«Первичной диагностикой всегда занимались врачи районных поликлиник. Во-первых, это удобно пациенту. Во-вторых, разгружает узких специалистов, которые даже в столичном Ростове на вес золота. На их практическую подготовку уходят годы. Если их загонят в первичное звено, будет очень странно. Всё равно, что стрелять из пушек по воробьям», — считает врач-терапевт Елена Ермолаева.
И врачи, и пациенты опасаются, что новшество может вообще разрушить первичное звено специализированной онкологической помощи. Но и это ещё не всё. По новым правилам тактику лечения онкобольных определяет консилиум крупных медучреждений, в которых есть отделения хирургии, химиотерапии и радиотерапии. Пациенты с доброкачественными новообразованиями тоже будут проходить через консилиум. Раньше некоторые виды таких опухолей мог вырезать обычный хирург в поликлинике.
«Как-то массажист обнаружил у меня на спине уплотнение. Я испугалась и побежала в онкоинститут на 14-й линии. Врач направил меня на УЗИ, я заплатила 3500 рублей. Потом сказали, что нужно сделать биопсию — ещё 8000. Я сказала себе “стоп” и пошла в 20-ю поликлинику к хирургу. Он меня осмотрел и сказал, что это обычный жировик и он готов вырезать его в любое время по полису ОМС. На результаты УЗИ доктор даже не взглянул, а лишь брезгливо бросил: “Ну, ещё мы УЗИ жировиков не делали!” — рассказывает ростовчанка Юлия Кудлай.
По статистике из ста подозрений онкологический диагноз подтверждается менее, чем в 10 случаях. Остальным 90% пациентам онкопомощь не нужна. Не получится ли, что ресурсы дефицитнейших врачей профильных онкологических учреждений будут брошены на этот фронт? В то время как остро нуждающиеся в такой помощи онкопациенты будут ждать своей очереди и терять драгоценное время.
Старые грабли по-новому?
В этой теме есть и другие вопросы. Например, возможное ограничение пациента в праве выбора медучреждения и лечащего врача. Предполагается, что направлять онкобольного на лечение тоже будет специальная комиссия. Причём в клиники из утверждённого перечня маршрутизации. Здесь и простор для коррупции, и искусственное ограничение конкуренции. Всё это влияет на качество оказания медпомощи и может привести к социальной напряжённости: ведь онкологические заболевания на втором месте причин смертности в донском регионе (см. инфографику).
«Мы уже наступали на похожие грабли: проходили уничтожение первичного звена здравоохранения. С 1991-го по 2014 год было уничтожено более 16 тыс. ФАПов и сельских врачебных амбулаторий — эти данные приводила Вероника Скворцова будучи министром здравоохранения России, — напоминает историк Татьяна Зыкова. — Теперь то, что уничтожали, восстанавливают».
Речь идёт о нацпроекте «Здоровье», в рамках которого реализуется проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Донской регион — участник этого проекта. Остаётся надеяться, что и на этот раз на практике учтут все недоработки, и в конечном итоге онкологическая помощь населению действительно станет и качественнее, и доступней.
Помочь обязаны быстро.
Закон регламентирует сроки оказания медпомощи онкобольным. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования — 7 рабочих дней. Ожидание специализированной медпомощи (кроме высокотехнологичной) — 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или установления предварительного диагноза. Если врач срок нарушает, нужно обратиться в страховую компанию. Её данные есть в полисе ОМС. Если мера не помогла, жалуемся в региональные отделения минздрава и Росздравнадзора. Далее — в Минздрав РФ.
Особое мнение.
Президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», врач-онкоуролог Баходур Камолов:
— После того, как вступят в действие новый порядок и новый профстандарт онколога, онкологическую службу ждёт коллапс, что прекрасно понимают мои коллеги-онкологи. Вся эта история — о деньгах, которые идут за пациентами: минздрав, по всей видимости, хочет контролировать финансовые потоки. Определять кому, где, какую помощь оказывать, с каким бюджетом и распоряжаться им по собственному усмотрению.
Мнение власти.
Министр здравоохранения Ростовской области Владимир Кобзев:
— Процесс оказания помощи будет более мобильным. Мы расширяем сеть центров. Функция кабинета амбулаторной онкологической помощи — организовать дообследование человека. Для людей это быстрее: пройти обследование в условиях крупного медицинского учреждения намного проще. Притом там выделены категории пациентов, которые проходят те или иные виды диагностики.
Куда обращаться.
В Ростове-на-Дону два ЦАОПа — областной онкологический диспансер по адресу: ул. Соколова, 9, и клинико-диагностический центр «Здоровье». Его филиалы работают по адресам: пер. Доломановский, 70/3, пер. Днепровский, 122/1, ул. Петрашевского, 36, ул. Жмайлова, 11. Ещё один центр откроется в этом году на ул. 21-й Линии, 8.