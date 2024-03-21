На Дону меняется порядок оказания помощи онкобольным

«Как-то массажист обнаружил у меня на спине уплотнение. Я испугалась и побежала в онкоинститут на 14-й линии. Врач направил меня на УЗИ, я заплатила 3500 рублей. Потом сказали, что нужно сделать биопсию — ещё 8000. Я сказала себе “стоп” и пошла в 20-ю поликлинику к хирургу. Он меня осмотрел и сказал, что это обычный жировик и он готов вырезать его в любое время по полису ОМС. На результаты УЗИ доктор даже не взглянул, а лишь брезгливо бросил: “Ну, ещё мы УЗИ жировиков не делали!” — рассказывает ростовчанка Юлия Кудлай.