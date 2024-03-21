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Что произошло в Иркутске в ночь на 21 марта 2024 года: последние новости

«КнигаМарт» состоится в Иркутской области 22—24 марта.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2024» пройдет в Иркутской области с 22 по 24 марта. В программе мероприятия более 60 событий: литературные чтения, профессиональные дискуссии, региональные программы и мастер-классы по искусству.

Начиная с 9 апреля, парковка на участке улицы Свердлова от бульвара Гагарина до 5-й Армии по левой стороне в направлении улицы Ленина будет запрещена. По информации мэрии, в настоящее время здесь разрешена парковка с обеих сторон, что приводит к сужению проезжей части и затрудняет движение.

В Иркутске состоялась совместная тренировка сил Росгвардии и подразделений МЧС. Об этом информируют пресс-службы обеих ведомств. Согласно сценарию, в одном из кабинетов Управления возник пожар, в результате чего один из сотрудников оказался заблокированным огнем. Дым быстро распространялся по зданию.