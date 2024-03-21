Что произошло в Иркутске в ночь на 21 марта 2024 года: последние новости

Начиная с 9 апреля, парковка на участке улицы Свердлова от бульвара Гагарина до 5-й Армии по левой стороне в направлении улицы Ленина будет запрещена. По информации мэрии, в настоящее время здесь разрешена парковка с обеих сторон, что приводит к сужению проезжей части и затрудняет движение.