Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 21 марта

Метели и мокрый снег ожидаются в Приангарье в этот четверг. Зима не хочет уходить из региона. Неужели сибирякам снова придется доставать из шкафа теплые вещи? Синоптики рассказали, какая нас ждет погода в Иркутске 21 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 21 марта 2024
— По области ожидается облачность с прояснениями, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. В южных и Качугском районах небольшие осадки. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. Местами порывы до 20 м/с. Возможны метели. Температура +2…+7 градусов, а при облачной погоде −3…-8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 21 марта 2024 года будет с переменной облачностью, днем без осадков, а вечером ожидается слабый мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура +5…+7 градусов.