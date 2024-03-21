Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 21 марта

Метели и мокрый снег ожидаются в Приангарье в этот четверг. Зима не хочет уходить из региона. Неужели сибирякам снова придется доставать из шкафа теплые вещи? Синоптики рассказали, какая нас ждет погода в Иркутске 21 марта 2024 года.