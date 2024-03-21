Новые маршруты и экскурсии ждут жителей и гостей Хабаровского края

Партнеры губернаторского проекта «Отдыхаем в крае» приглашают жителей и гостей региона на новые экскурсии и туристические маршруты. Возможность покорить горную вершину всей семьей, погрузиться в мир нанайской культуры или провести ночь в музее — это всего лишь некоторые из предложенных активностей.