Новые маршруты и экскурсии ждут жителей и гостей Хабаровского края

Партнеры губернаторского проекта «Отдыхаем в крае» приглашают жителей и гостей региона на новые экскурсии и туристические маршруты. Возможность покорить горную вершину всей семьей, погрузиться в мир нанайской культуры или провести ночь в музее — это всего лишь некоторые из предложенных активностей.
Как сообщили в министерстве туризма региона, в ближайшие выходные ожидается последний в этом сезоне тур выходного дня «Лыжная стрела» (0+). Этот тур предлагает любителям активного отдыха попасть на горнолыжный курорт «Холдоми».
— 23 марта мы предлагаем принять участие в однодневном походе на гору Таунга (12+). Таунга — одна из вершин горного хребта Сихотэ-Алиня, входящего в список самых высоких пиков горной системы и находящегося на высоте 1458,5 метра над уровнем моря. С вершины Таунги открываются невероятные панорамы соседних гор и снежных хребтов, — рассказали в профильном ведомстве.
Воскресная встреча, посвященная знакомству с традициями и бытом народов Приамурья, приглашает посетителей погрузиться в мир нанайской культуры (6+). Это мероприятие — продолжение серии событий, позволяющих глубже понять удивительный мир коренных жителей Дальнего Востока. Участники смогут узнать о тайнах орнамента и легендах предков, научиться играть на бубне и создать защитный оберег.