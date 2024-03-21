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Новые маршруты и экскурсии ждут жителей и гостей Хабаровского края

Им предлагают отправиться в путешествие на «Ночном экспрессе» и научиться играть на нанайском бубне.

Источник: Комсомольская правда

Партнеры губернаторского проекта «Отдыхаем в крае» приглашают жителей и гостей региона на новые экскурсии и туристические маршруты. Возможность покорить горную вершину всей семьей, погрузиться в мир нанайской культуры или провести ночь в музее — это всего лишь некоторые из предложенных активностей.

Как сообщили в министерстве туризма региона, в ближайшие выходные ожидается последний в этом сезоне тур выходного дня «Лыжная стрела» (0+). Этот тур предлагает любителям активного отдыха попасть на горнолыжный курорт «Холдоми».

— 23 марта мы предлагаем принять участие в однодневном походе на гору Таунга (12+). Таунга — одна из вершин горного хребта Сихотэ-Алиня, входящего в список самых высоких пиков горной системы и находящегося на высоте 1458,5 метра над уровнем моря. С вершины Таунги открываются невероятные панорамы соседних гор и снежных хребтов, — рассказали в профильном ведомстве.

В ближайшую субботу, 23 марта, в Гродековском музее запланировано первое весеннее мероприятие — акция «Ночной экспресс» (6+), с музыкальной площадкой от группы «Поль Бемоль» и Ко, скетч-экскурсией, мастер-классами, семейными играми «Царь-рыба», «Птичьи хлопоты», «Ты — охотник, я — рыбак», и веер-шоу.

Воскресная встреча, посвященная знакомству с традициями и бытом народов Приамурья, приглашает посетителей погрузиться в мир нанайской культуры (6+). Это мероприятие — продолжение серии событий, позволяющих глубже понять удивительный мир коренных жителей Дальнего Востока. Участники смогут узнать о тайнах орнамента и легендах предков, научиться играть на бубне и создать защитный оберег.

туризм и отдых