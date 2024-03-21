Официантка требует извинений от актера Никиты Кологривого за происшествие в Новосибирском баре

По последним данным, оказалось, что сотрудницу бара в Новосибирске, которую укусил актер Никита Кологривый, зовут Алисой. Девушка рассказала, что она не очень сердится на произошедшее.



«Пусть он просто извинится нормально, и все», — передает информацию Telegram-канал 112.



По информации из источника, Алиса не имеет никаких претензий к актеру. Она дала показания в полиции и отметила, что синяк, который остался от встречи со звездой, ее потряс, и на ноге видны следы от зубов Кологривого.



Она добавила, что вначале актер вел себя вежливо и дружелюбно. Но затем Кологривый положил свою голову на колени официантке и попытался поцеловать ее.



Она отбила его, нанеся пощечину. После этого актер начал материться и напал на бармена. Сотрудники заведения пытались его успокоить.