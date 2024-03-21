По последним данным, оказалось, что сотрудницу бара в Новосибирске, которую укусил актер Никита Кологривый, зовут Алисой. Девушка рассказала, что она не очень сердится на произошедшее.
«Пусть он просто извинится нормально, и все», — передает информацию Telegram-канал 112.
По информации из источника, Алиса не имеет никаких претензий к актеру. Она дала показания в полиции и отметила, что синяк, который остался от встречи со звездой, ее потряс, и на ноге видны следы от зубов Кологривого.
Она добавила, что вначале актер вел себя вежливо и дружелюбно. Но затем Кологривый положил свою голову на колени официантке и попытался поцеловать ее.
Она отбила его, нанеся пощечину. После этого актер начал материться и напал на бармена. Сотрудники заведения пытались его успокоить.
Официантка требует извинений от актера Никиты Кологривого за происшествие в Новосибирском баре
При этом девушка не имеет претензий к виновнику происшествия.
По последним данным, оказалось, что сотрудницу бара в Новосибирске, которую укусил актер Никита Кологривый, зовут Алисой. Девушка рассказала, что она не очень сердится на произошедшее.