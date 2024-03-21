Капитаны Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко продлили контракты с ХК «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» начал заключать контракты со спортсменами на предстоящий чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/25. Так в клубе остаются два его капитана — Евгений Грачев и заменивший его после травмы Дмитрий Шевченко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уроженец Хабаровска, нападающий Евгений Грачев заключил контракт с хабаровским клубом на один сезон. Для него минувший чемпионат стал самым результативным более чем за 10 лет в КХЛ — в 57 матчах он набрал 20 очков. Он неоднократно выручал команду в самые сложные моменты. Также у Грачева самый высокий показатель выигранных вбрасываний в команде — 57%, это восьмой показатель в КХЛ.
Нападающий Дмитрий Шевченко заключил новое соглашение с «Амуром» сразу на два сезона. После травмы Евгения Грачева он повел команду за собой в серии плей-офф. Всего в 66 матчах регулярки он набрал 33 очка — его лучший результат за время выступления в КХЛ. Также в четырех матчах Кубка Гагарина он набрал четыре очка. Кроме того, по итогам регулярки, Шевченко стал лучшим игроком сезона по создаваемому трафику перед воротами соперника.
— Процесс формирования команды, сохранения ее костяка, набирает обороты. Менеджерам клуба еще предстоит много работы, но я уверен, что в следующем сезоне «Амур» станет в Лиге еще более грозной силой, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Напомним, в самом начале февраля было объявлено, что также на год продлен контракт с нынешним главным тренером «Амура» Андреем Мартемьяновым, под руководством которого команда впервые за шесть лет вышла в плей-офф.