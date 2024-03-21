Капитаны Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко продлили контракты с ХК «Амур»

Нападающий Дмитрий Шевченко заключил новое соглашение с «Амуром» сразу на два сезона. После травмы Евгения Грачева он повел команду за собой в серии плей-офф. Всего в 66 матчах регулярки он набрал 33 очка — его лучший результат за время выступления в КХЛ. Также в четырех матчах Кубка Гагарина он набрал четыре очка. Кроме того, по итогам регулярки, Шевченко стал лучшим игроком сезона по создаваемому трафику перед воротами соперника.