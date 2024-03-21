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Любопытного леопарда встретил водитель на дороге в Приморье

В Приморье запечатлели прогулку леопарда по выжженной сопке.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Дальневосточного леопарда встретил водитель недалеко от пгт. Краскино за территорией «Земли леопарда». Кадрами в своем telegram-канале поделились сотрудники национального парка. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На кадрах ролика пятнистый хищник идет по выжженной от пожаров сопке, но затем останавливается, когда замечает автомобиль. Некоторое время леопард смотрит на машину, словно изучает, а затем убегает.

«Красавец какой стоит, прикольный. Все сгорело, а он лазает», — комментирует автор ролика.

В пресс-службе нацпарка рассказали, что другие животные, в отличие от леопардов, не воспринимают автомобиль как живое существо и источник повышенной угрозы. Также специалисты предупреждают, что при встрече с хищником в дикой природе не стоит пытаться привлечь его внимание, не останавливать автомобиль, а продолжить движение.

флора и фауна