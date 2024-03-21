Любопытного леопарда встретил водитель на дороге в Приморье

В пресс-службе нацпарка рассказали, что другие животные, в отличие от леопардов, не воспринимают автомобиль как живое существо и источник повышенной угрозы. Также специалисты предупреждают, что при встрече с хищником в дикой природе не стоит пытаться привлечь его внимание, не останавливать автомобиль, а продолжить движение.