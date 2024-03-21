«Брошенки» уберут с улиц Владивостока

Не раз занимавший лидерскую строчку по ввозу б/у автомобилей из страны восходящего солнца Владивосток может погрязнуть под грудами металлолома прямо на улицах. Практически в каждом микрорайоне дальневосточной столицы у дорог встречаются бесхозные машины — «брошенки», которые давно не двигались с места и перестали быть предметом пристального внимания своих хозяев.