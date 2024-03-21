«Брошенки» уберут с улиц Владивостока

Поправки в правила благоустройства города, позволяющие перемещать брошенные машины, рассмотрели 19 марта на заседании Думы Владивостока. Изменения могут вступить в силу после общественных обсуждений, сообщает ИА PrimaMedia.
Не раз занимавший лидерскую строчку по ввозу б/у автомобилей из страны восходящего солнца Владивосток может погрязнуть под грудами металлолома прямо на улицах. Практически в каждом микрорайоне дальневосточной столицы у дорог встречаются бесхозные машины — «брошенки», которые давно не двигались с места и перестали быть предметом пристального внимания своих хозяев.
С инициативой рассмотреть изменения в Правила благоустройства Владивостокского городского округа обратилась мэрия. Потому что городские службы, отвечающие за очистку и благоустройство территории, часто сталкиваются с препятствиями в виде брошенных машин во время уборки снега, ремонта дорог и коммуникаций. Это может сказываться на скорости и качестве выполнения работ.
Ржавые подснежники: на обочинах дорог Владивостока скопился брошенный автохлам (фото).
Разбираемся, что делать с оставленными во дворах и припаркованными «навсегда» машинами.
«Нередко из-за брошенных машин городские службы сталкиваются фактически с невозможностью оперативно провести какие-либо работы по благоустройству. В частности, убрать мусор, снег или провести ремонт территориях, где находятся машины, не используемые достаточно долгий срок. Принятие изменений в правилах благоустройства позволят проводить эти работы более оперативнее», — отметили в администрации Владивостока.
Согласно предложенным изменениям, брошенные машины будут направляться на склад временного хранения при муниципальном «Содержание городских территорий».
Изменения вступят в силу только после общественных обсуждений, которые пройдут со 2 по 7 апреля 2024 года.