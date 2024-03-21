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В апреле в Хабаровске поменяется график движения электричек

Пригородные поезда будут работать как по обычному графику, так иногда и опережая расписание.

Источник: ДВЖД

Электрички Хабаровска в апреле будут работать по измененному графику. Несколько дней в неделю пригородные поезда будут опережать обычный график работы. Изменения касаются шести маршрутов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — По понедельникам и пятницам 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля опередят график:

На 1 час 20 минут — поезд № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1».
На 1 час 6 минут — поезда № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск-1 — Хор».
На 1 час 11 минут — поезда № 6807 «Хор — Хабаровск-1» и поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор».

По вторникам и субботам 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 апреля на 50 минут раньше действующего расписания будет работать электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1».