В апреле в Хабаровске поменяется график движения электричек

Электрички Хабаровска в апреле будут работать по измененному графику. Несколько дней в неделю пригородные поезда будут опережать обычный график работы. Изменения касаются шести маршрутов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — По понедельникам и пятницам 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля опередят график: