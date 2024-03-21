«Амурские волны» 2024 в Хабаровске: программа фестиваля и даты

В этот день Хабаровск будет отмечать свое 166-летие. В день празднования в Хабаровске сложилась традиция идти праздничной колонной от Комсомольской площади по улице Муравьева-Амурского до площади имени Ленина. В этот день порадуют хабаровчан и гостей города и музыканты «Амурских волн». В честь праздника оркестры выступят в Городском дворце культуры.