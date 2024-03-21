«Амурские волны» 2024 в Хабаровске: программа фестиваля и даты

«Амурские волны» 2024 в Хабаровске совсем скоро наполнят город своей музыкой и яркими выступлениями. В этом году фестиваль отметит свое 12-летие и хабаровчане могут поздравить исполнителей своими горячими овациями и даже цветами. «МК в Хабаровске» подготовил подробную программу фестиваля «Амурские волны» 2024 специально для своих читателей.
Программа фестиваля «Амурские волны 2024 в Хабаровске
25 МАЯ
С 17:00 до 18:20 фестиваль “Амурские волны” 2024 откроется сольным концертом штаба Восточного военного округа (Хабаровск). Музыканты выступят перед слушателями в МУК “Драматического театра” в Комсомольске-на-Амуре.
27 МАЯ
В этот насыщенный день программа продолжится уже в Хабаровске. Сольный концерт пройдет в ГДК. Оркестры будут радовать слушателей с 19:00 до 21:00. Параллельно даст сольный концерт Оркестр штаба Западного военного округа (Санкт-Петербург). Музыканты выступят в ДК «Русь» с 18:30 до 20:30.
Третий концерт порадует хабаровчан и гостей города в Доме Офицеров Военного округа. В I отделении зрители увидят Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Во II отделении на сцену выйдет Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).
28 МАЯ
Сольный концерт Центрального военного оркестра Российской Федерации, солистов Москвы и Хабаровска стартует в Хабаровском музыкальном театре. Выступление начнется в 19:00 и продолжится до 21:00.
29 МАЯ
Хабаровчане и гости города насладятся зрелищным выступлением оркестров в центре города. На площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором начнется дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля. Выступление можно увидеть с 20:00 до 22:00.
30 МАЯ
Для тех, кто пропустил, то 30 мая можно вновь увидеть дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля также на площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором с 20:00 до 22:00.
31 МАЯ
В этот день Хабаровск будет отмечать свое 166-летие. В день празднования в Хабаровске сложилась традиция идти праздничной колонной от Комсомольской площади по улице Муравьева-Амурского до площади имени Ленина. В этот день порадуют хабаровчан и гостей города и музыканты «Амурских волн». В честь праздника оркестры выступят в Городском дворце культуры.
Также насладиться концертом можно в СЗК «Платинум Арена». Здесь пройдет дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля с 19:00 до 21:00.
1 ИЮНЯ
Военные оркестры выступят на улице Муравьева-Амурского на Арт-фестивале «Счастливый Хабаровск с 14:30 до 15:30. После чего дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля пройдет в СЗК “Платинум Арена” с 19:00 до 21:00.
2 ИЮНЯ
Это последний день фестиваля «Амурские волны» 2024 в Хабаровске, он же и самый насыщенный. С 17:00 до 21:00 пройдут концертные выступления оркестров-участников фестиваля на Комсомольской площади.