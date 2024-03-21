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В Хабаровске 30 улиц «заросли» снегом и наледью, а часть спецтехники — в нерабочем состоянии

В связи с ненадлежащим содержанием дорог прокуратурой были приняты меры.

Источник: AmurMedia

Органами прокуратуры г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и содержании объектов благоустройства. Выявлено более 30 улиц, на которых не обеспечена своевременная очистка дорожного полотна от снега и наледи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Тротуары по улицам Ленинградская, Рабочий городок, Дикопольцева, Слободская, Шевченко, Комсомольская, Калинина, Фрунзе, Тургенева, Запарина, Дзержинского, Волочаевская, Шеронова, Гоголя, Пушкина, Синельникова, Московская, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Амурском и Уссурийском бульварах, пер. Служебный имеют снежно-ледяные образования в виде уплотненного снега, пешеходные переходы — снежный накат и наледь.

Также установлено, что подведомственные администрации города предприятия не обеспечены специализированной техникой для содержания дорог. За МУП г. Хабаровска «Южное» закреплена 31 единица техники для уборки автомобильных дорог и объектов благоустройства Индустриального района в зимний период, из них 17 единиц находятся в неработоспособном состоянии, в том числе 14 требуют капитального ремонта.

Снегоочистку уличных дорог на территории Железнодорожного района осуществляет МБУ г. Хабаровска «Восток», у которого находится 26 единиц снегоуборочной техники, 19 из которых имеет износ 100%. Своевременный ремонт и модернизация техники не производятся, руководителям предприятий неоднократно вносились представления. Однако до настоящего время вопрос остался не решенным.

В связи с несвоевременной очисткой крыш домов от снега руководителям управляющих организацией внесено 9 представлений, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре города.

Прокуратура