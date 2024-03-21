В Хабаровске 30 улиц «заросли» снегом и наледью, а часть спецтехники — в нерабочем состоянии

Органами прокуратуры г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и содержании объектов благоустройства. Выявлено более 30 улиц, на которых не обеспечена своевременная очистка дорожного полотна от снега и наледи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Также установлено, что подведомственные администрации города предприятия не обеспечены специализированной техникой для содержания дорог. За МУП г. Хабаровска «Южное» закреплена 31 единица техники для уборки автомобильных дорог и объектов благоустройства Индустриального района в зимний период, из них 17 единиц находятся в неработоспособном состоянии, в том числе 14 требуют капитального ремонта.