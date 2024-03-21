В Хабаровске 30 улиц «заросли» снегом и наледью, а часть спецтехники — в нерабочем состоянии

Органами прокуратуры г. Хабаровска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и содержании объектов благоустройства. Выявлено более 30 улиц, на которых не обеспечена своевременная очистка дорожного полотна от снега и наледи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Тротуары по улицам Ленинградская, Рабочий городок, Дикопольцева, Слободская, Шевченко, Комсомольская, Калинина, Фрунзе, Тургенева, Запарина, Дзержинского, Волочаевская, Шеронова, Гоголя, Пушкина, Синельникова, Московская, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Амурском и Уссурийском бульварах, пер. Служебный имеют снежно-ледяные образования в виде уплотненного снега, пешеходные переходы — снежный накат и наледь.
Снегоочистку уличных дорог на территории Железнодорожного района осуществляет МБУ г. Хабаровска «Восток», у которого находится 26 единиц снегоуборочной техники, 19 из которых имеет износ 100%. Своевременный ремонт и модернизация техники не производятся, руководителям предприятий неоднократно вносились представления. Однако до настоящего время вопрос остался не решенным.
В связи с несвоевременной очисткой крыш домов от снега руководителям управляющих организацией внесено 9 представлений, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре города.