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Проверку готовности МЧС и РСЧС к сезонным рискам провели в Хабаровске

На смотре представили порядка 65 единиц техники и группировку специалистов разных ведомств.

Источник: МЧС РФ

Комиссия под руководством заместителя директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадима Гаршина и заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провели смотр сил и средств МЧС и территориальной подсистемы РСЧС в Хабаровске. Это мероприятие организовали в преддверии периода весенних паводков и природных пожаров.

— В ходе проверки оценили готовность подразделений к сезонным рискам. На смотре представили около 65 единиц техники, включая 10 плавсредств, и группировку специалистов различных ведомств, состоящую из 230 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Проведение таких мероприятий способствует улучшению координации действий различных служб и более тесному межведомственному взаимодействию, что в свою очередь обеспечивает эффективное реагирование и минимизацию возможных последствий.

МЧС