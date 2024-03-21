Проверку готовности МЧС и РСЧС к сезонным рискам провели в Хабаровске

Комиссия под руководством заместителя директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадима Гаршина и заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провели смотр сил и средств МЧС и территориальной подсистемы РСЧС в Хабаровске. Это мероприятие организовали в преддверии периода весенних паводков и природных пожаров.