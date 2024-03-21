Капитальный ремонт школы № 39 в Хабаровске проведут впервые за 66 лет

— На объекте подрядная компания выполняет широкий спектр работ, включая замену перекрытий, окон, обновление пола и электропроводки, штукатурку стен, а также другие виды работ. После завершения ремонта школа получит современный и достойный вид. В частности, планируется расширение столовой для удобства учащихся. Мы продолжим поэтапное обновление и модернизацию образовательных учреждений нашего города, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.