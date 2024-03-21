Капитальный ремонт школы № 39 в Хабаровске проведут впервые за 66 лет

Мэр Хабаровска осмотрел процесс капитального ремонта во втором корпусе школы № 39, работы на котором финансируются из городского бюджета. Общая стоимость проекта составляет около 43 миллионов рублей.
— На объекте подрядная компания выполняет широкий спектр работ, включая замену перекрытий, окон, обновление пола и электропроводки, штукатурку стен, а также другие виды работ. После завершения ремонта школа получит современный и достойный вид. В частности, планируется расширение столовой для удобства учащихся. Мы продолжим поэтапное обновление и модернизацию образовательных учреждений нашего города, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Глава города подчеркнул, что в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования» в краевой столице ведется ремонт общеобразовательных учреждений. В настоящее время уже завершен ремонт в школе № 58, а в школе № 13 работы продолжаются.