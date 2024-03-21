Хабаровский медцентр заплатил 66 млн рублей долга по требованию прокурора

Ранее прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения прав предпринимателей. В ходе мероприятий выяснилось, что КГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» имеет задолженность за изделия медицинского назначения, поставленные с января по февраль этого года.