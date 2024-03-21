Хабаровский медцентр заплатил 66 млн рублей долга по требованию прокурора

В Хабаровске медцентр выплатил многомиллионный долг перед поставщиками по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения прав предпринимателей. В ходе мероприятий выяснилось, что КГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» имеет задолженность за изделия медицинского назначения, поставленные с января по февраль этого года.
Общий размер суммы, невыплаченной бизнесу, превышал 66 миллионов рублей.
«Прокурором района директору учреждения внесено два представления. По результатам их рассмотрения задолженность перед перед 19 хозяйствующими субъектами и индивидуальными предпринимателями полностью погашена», — отметила старший помощник районного прокурора Елена Демидовская.