Сезон работы горнолыжного комплекса «Хехцир» продлят в Хабаровске

— После завершения работы снежных пушек, которые создают своего рода большие сугробы, снег должен некоторое время настояться. Для этого достаточно одного дня. После его перераспределения по склону покрытие уплотняется, чтобы оно служило дольше, и наши гости могли наслаждаться катанием дольше в этом сезоне, — рассказал специалист ГЛК «Хехцир» Кирилл Шохирев.