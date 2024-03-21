Сезон работы горнолыжного комплекса «Хехцир» продлят в Хабаровске

Сезон работы горнолыжного комплекса «Хехцир» продлят благодаря системе искусственного оснежения. В последние дни, учитывая потепление, на горнолыжном комплексе одновременно работали четыре пушки, размещенные в разных местах. Подготовили более 4,7 тысячи кубических метров снега.
— Трассы подготовили за две ночи. В настоящее время, систему искусственного оснежения мы можем включать только ночью. Она работает в полном объеме при температуре не выше минус пяти градусов, — рассказал главный инженер ГЛК «Хехцир» Сергей Абрамов.
Основной акцент при оснежении сделали на трассу «Самолетка», зону выкатки на верхней станции и зону посадки на кресла. В настоящее время проводят работы по распределению снега по склону.
— После завершения работы снежных пушек, которые создают своего рода большие сугробы, снег должен некоторое время настояться. Для этого достаточно одного дня. После его перераспределения по склону покрытие уплотняется, чтобы оно служило дольше, и наши гости могли наслаждаться катанием дольше в этом сезоне, — рассказал специалист ГЛК «Хехцир» Кирилл Шохирев.