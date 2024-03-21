Казахстанцы отмечают Наурыз

Однако с этого года в Казахстане праздник Наурыз отмечают в новом формате. Министерство культуры и информации РК предложило обогатить его смысл и содержание, и объявить декаду Наурызнама, которая будет проводиться теперь ежегодно с 14 по 23 марта. Такое решение объяснили тем, что исторически празднование Нового года продолжалось 8−9 дней и называлось «Наурызнама». Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова.