Движение на бульваре Гагарина в Иркутске остается перекрытым из-за замены трубы

В Иркутске на бульваре Гагарина заменяют аварийную трубу водоснабжения. По этой трубе вода подается в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. Пока идет ремонт, выполнено подключение учреждения к сетям по временной схеме. Об этом сообщают в администрации города.