Движение на бульваре Гагарина в Иркутске остается перекрытым из-за замены трубы

В Иркутске на бульваре Гагарина заменяют аварийную трубу водоснабжения. По этой трубе вода подается в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. Пока идет ремонт, выполнено подключение учреждения к сетям по временной схеме. Об этом сообщают в администрации города.
— Помимо замены линии водоснабжения диаметром 150−200 миллиметров и протяженностью 180 метров, будет заменен ввод в больницу протяженностью 33 метра. Откладывать эти работы было нельзя, — говорит первый заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Емельянов.
На месте работают от семи до девяти единиц техники и около 20 человек. Сейчас выполняются работы одновременно на трех участках. Скоро приступят к укладке трубы под дорогой бульвара Гагарина.
Кроме того, в администрации напоминают о том, что движение на участке бульвара Гагарина было перекрыто 18 марта. Планируемый срок окончания работ — 26 марта.
Водителей просят заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда.