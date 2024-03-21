Жители Новосибирска хотят сохранить легендарный лозунг на Затулинке

Жители Новосибирска по итогам общественного голосования высказались за сохранение легендарного лозунга «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» на улице Петухова. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.
Ранее специалисты администрации Кировского района установили, что панно не соответствует требованиям. Однако с 9 по 22 февраля прошли общественные обсуждения по поводу судьбы лозунга.
«За это время поступили следующие предложения, мнения и рекомендации: 12 участников общественного обсуждения выступают за сохранение стенда с лозунгом “Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что”», — говорится в сообщении.
Протокол с результатами голосования отправили на рассмотрение художественного совета города Новосибирска.