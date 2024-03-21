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Жители Новосибирска хотят сохранить легендарный лозунг на Затулинке

Панно «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» останется на улице Петухова.

Источник: Скриншот

Жители Новосибирска по итогам общественного голосования высказались за сохранение легендарного лозунга «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» на улице Петухова. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Ранее специалисты администрации Кировского района установили, что панно не соответствует требованиям. Однако с 9 по 22 февраля прошли общественные обсуждения по поводу судьбы лозунга.

«За это время поступили следующие предложения, мнения и рекомендации: 12 участников общественного обсуждения выступают за сохранение стенда с лозунгом “Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что”», — говорится в сообщении.

Протокол с результатами голосования отправили на рассмотрение художественного совета города Новосибирска.

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