Стала известна программа Большого фестиваля мультфильмов

В этом году БФМ разделен на 6 тематических программ, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. В составе сборников — лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссёров-аниматоров.
Откроется фестиваль 29 марта программой российских мультфильмов для всей семьи «Школа ёлок» (6+). Сборник подскажет, как найти друзей, зрители увидят искренние взаимоотношения двух королей в мультфильмах — «Сказка про дружбу», «Мой Пушкин», «Школа ёлок», «Тшшш!».
30 марта утренний показ БФМ можно будет посетить абсолютно бесплатно. В традиционную благотворительную программу «Оранжевый автобус» (6+) вошли мультфильмы для детей и всей семьи, снятые на российских анимационных студиях. Это короткометражная анимация длительностью от 1 до 10 минут: «Яблочный пирог», «Самый страшный», «Пингвины», «Оранжевый автобус» и «Белый-белый день».
Также в этот день будут показаны полнометражный мультфильм «Волшебное приключение Да Винчи» (12+) и сборник «Королева лис» (12+).
31 марта в семейной программе зарубежной анимации «Принцесса Баклажан» (6+) и российском сборнике мультипликации для взрослых «Музыка летней ночи» (18+) покажут, какими «детьми» иногда бывают взрослые.
Подробнее с программой можно познакомиться на сайт фестиваля: krasnoyarsk2024.multfest.ru