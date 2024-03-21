Стала известна программа Большого фестиваля мультфильмов

30 марта утренний показ БФМ можно будет посетить абсолютно бесплатно. В традиционную благотворительную программу «Оранжевый автобус» (6+) вошли мультфильмы для детей и всей семьи, снятые на российских анимационных студиях. Это короткометражная анимация длительностью от 1 до 10 минут: «Яблочный пирог», «Самый страшный», «Пингвины», «Оранжевый автобус» и «Белый-белый день».