Красноярский край включился в пилотный проект «Помощник фельдшера»

Сейчас в проекте задействованы Ачинская и Канская межрайонные больницы, Емельяновская, Шушенская, Сухобузимская, Шарыповская и Богучанская районные больницы. С декабря прошлого года первые выпускники курса уже приступили к работе в краевых учреждениях здравоохранения.