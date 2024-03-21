Красноярский край включился в пилотный проект «Помощник фельдшера»

Сейчас в проекте задействованы Ачинская и Канская межрайонные больницы, Емельяновская, Шушенская, Сухобузимская, Шарыповская и Богучанская районные больницы. С декабря прошлого года первые выпускники курса уже приступили к работе в краевых учреждениях здравоохранения.
В основные обязанности помощника фельдшера входят патронаж пациентов на дому, доставка и контроль приема лекарственных препаратов, участие в проведении профилактических медицинских осмотров и первого этапа диспансеризации: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, пульсоксиметрия, мероприятия по уходу за маломобильными и лежачими больными.
Идея усилить работу фельдшеров помощниками, не имеющими медицинского образования, принадлежит Оренбургской области. Проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме.
Новый формат позволяет решать вопросы по доступности и качеству первичной медико-санитарной помощи, отмечает пресс-служба регионального минздрава.