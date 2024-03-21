Влечёт не новодел. Почётный строитель России и Кузбасса о проблемах отрасли

Во-вторых, необходимо возрождать уважение к рабочей профессии. И в первую очередь — через справедливую оценку их труда. Чтобы, к примеру, в смете на производство монолитных работ зарплата звена основных исполнителей (плотник, арматурщик, плотник-бетонщик) определялась не на основании усреднённого размытого разряда работ, а на основании тех тарификационных разрядов, которые соответствуют сложности и тяжести работы и определяются единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. В-третьих, это популяризация строительных специальностей через конкурсы профессионального мастерства, конференции, выставки, мастер-классы.