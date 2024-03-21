Влечёт не новодел. Почётный строитель России и Кузбасса о проблемах отрасли

Кузбасс активно строится: культурный кластер, комплексное развитие территорий в Кемерове и Новокузнецке, новые гостиницы в Шерегеше, социальные объекты в других городах.
Руководитель Ассоциации строительных организаций Кемеровской области «Главкузбасстрой» Ирина Кузеванова считает, что главная проблема отрасли сегодня — нехватка профессиональных кадров. Как решить эту проблему и поднять престиж профессии строителя — у kuzbass.aif.ru.
Общий стаж — больше 120 лет.
Анна Городкова, kuzbass.aif.ru: Ирина Алексеевна, общий трудовой стаж вашей строительной династии Рыбалкиных больше 120 лет. Под руководством вашего отца Алексея Фёдоровича были построены многие кузбасские предприятия, жилые дома, социальные объекты. Как в строительную отрасль пришли вы сами?
Ирина Кузеванова: Мой выбор был вполне предсказуем для эпохи больших строек, стремительного преобразования облика наших городов, романтики профессии. В семьях строителей было нечто более сильное, что предопределяло наш выбор. Это не только семейные ценности, окружающие нас дома, но и внимание, которое оказывалось детям работниками организаций, где работали наши родители.
Так сложилось, что с коллегами, с которыми меня связывает уже 25 лет совместной работы, мы регулируем строительную деятельность, не только помогаем участникам ассоциации поддерживать набранные темпы строительства, контролируя при этом своевременное и качественное исполнение контрактов, но и создаём условия для повышения профессиональной эрудиции и знаний специалистов, обеспечиваем проведение независимой оценки квалификации организаторов строительного производства.
— В стране острый дефицит кадров. Насколько он отразился на строительной отрасли? Почему на стройках работают мигранты?
— По оценке президента Национального объединения строителей А. Н. Глушкова, дефицит кадров в отрасли оценивается на уровне 31% — 187 тысяч вакансий по стране не заполнено. Представители строительной отрасли (машинисты, сварщики, плотники-бетонщики, электромонтажники, отделочники) попали в жёсткую конкуренцию по уровню заработной платы, предлагаемой им при переходе на предприятия горнодобывающей и обрабатывающей отраслей Кузбасса. Строительной отрасли региона сегодня не хватает архитекторов, конструкторов, грамотных технических заказчиков, управляющих проектами.
Работа мигрантов на площадках была характерна для кризисных периодов в стройке, когда на фоне резкого подъёма стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов оплата труда строителей формировалась по остаточному принципу и была нужна дешёвая рабочая сила.
Однако в связи с волатильностью рубля, появлением новых рынков труда (Арабские Эмираты, Турция) количество прибывающих в РФ мигрантов резко снизилось. Демографические проблемы и миграция трудоспособного населения привели на наши стройки рабочих из Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской и Томской областей.
Уважение к рабочим нужно возвращать.
— Как поднять престиж профессии строителя, архитектора или инженера?
— Во-первых, необходимо исключить антирекламу «Все строители жулики». Когда СМИ публикуют сведения о себестоимости строительства жилья, полученные лишь на основе данных о стоимости коробки здания без стоимости земли, затрат на технологическое присоединение, содержания служб застройщика, затрат на проведение строительного контроля, они искажают реальную картину формирования цены квадратного метра. Голословное обвинение в адрес строителей некорректно, поскольку цену недвижимости формирует девелопер-застройщик, а строители — это подрядчики, работающие по контракту.
Но действительно, не везде цена квадратного метра жилья привязана к себестоимости. В таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Калининградская область, она определяется покупательной способностью населения вследствие его миграции или возможностями граждан в приобретении жилья в качестве инвестиционных вложений в недвижимость.
Во-вторых, необходимо возрождать уважение к рабочей профессии. И в первую очередь — через справедливую оценку их труда. Чтобы, к примеру, в смете на производство монолитных работ зарплата звена основных исполнителей (плотник, арматурщик, плотник-бетонщик) определялась не на основании усреднённого размытого разряда работ, а на основании тех тарификационных разрядов, которые соответствуют сложности и тяжести работы и определяются единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. В-третьих, это популяризация строительных специальностей через конкурсы профессионального мастерства, конференции, выставки, мастер-классы.
На общем фоне популяризации профессии инженера-строителя считаю главным изменение системы подготовки кадров для строительной отрасли — возврат к специалитету, максимальное сближение программ подготовки по специальным дисциплинам с практикой строительства.
Каким должен быть мегаполис.
— Часто города имеют разношёрстную застройку — от полуразрушенных «сталинок» до современных цветных новостроек. Каким должен быть современный город и сколько лет ему нужно, чтобы приобрести свой неотличимый облик?
— Я начинала свою трудовую деятельность в Ленинграде, который сегодня, невзирая на столетия, сохраняет свой исторический облик, формируя современную застройку на намывных территориях. Но влечёт в Санкт-Петербург тысячи туристов не новодел, а прикосновение к истории государства Российского, к памятникам архитектуры, возведённым великими зодчими, инженерами и простыми русскими мужиками.
В каждом городе есть своя историческая архитектурная изюминка. В Кемерове это застройка центральной части города (1945−1952 гг.). Впервые в городе была реализована комплексная квартальная застройка. Площадь Пушкина, ул. Островского, Весенняя — это первые масштабные проекты, изменившие облик города. Сносились целые кварталы частных домов, прокладывались коммуникации, асфальтировались дороги, возводились 4−5-этажные каменные дома. И спустя 70 лет этот тихий, но по-своему уникальный район Кемерова с его маленькими скверами продолжает радовать глаз.
К большому сожалению, со сменой поколений мы утрачиваем память об архитекторах и строителях, которые внесли достойный вклад в развитие городов Кузбасса, его промышленного потенциала. Считаю необходимым в наших вузах при подготовке инженеров, строителей ввести в программу обучения часы по теме «Градостроительство и архитектура городов Кузбасса». Без знания прошлого нельзя построить будущее.
— Кто виноват в том, что дома-новостройки промерзают, текут и трескаются?
— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Покупая ботинки, вы сразу видите потребительские свойства покупки. С объектом недвижимости всё иначе — в его создании участвуют сотни людей. Качество и надёжность будущего объекта закладывается ещё на стадии подготовки технического задания на инженерные изыскания и проектирование. Промерзание ограждающих конструкций, протечки кровли, появление грибка в квартире — это первые ошибки проектировщика. Несоблюдение технологических режимов и допусков при производстве работ — это ошибки строителей. А далее вступает соответствующая требованиям эксплуатация. Порой очень сложно разграничить ответственность участников, поэтому в соответствии с законодательством в период действия гарантии ответственность несёт в первую очередь застройщик.
А поскольку выбор участников строительства — прерогатива застройщика, к выбору будущего объекта недвижимости надо подходить взвешенно, с учётом деловой репутации и опыта работы застройщика на рынке жилья.