Мосты и водопропускные трубы обследуют в Иркутской области

Подрядные организации каждый день осматривают мосты и водопропускные трубы на трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». На сегодняшний день с помощью экскаваторов удаляются скопления льда, устраиваются задерживающие валы и водоотводные канавы, проводится пропаривание и пропиливание льда. Об сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
— Наша главная задача обеспечить проезд автомобилей по трассам без остановок движения, связанных с половодьем. Для этого мы задействуем четыре подрядные организации, в распоряжении которых 177 единиц дорожно-эксплуатационной техники, — говорит начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.
Напомним, что в управлении учреждения находится 1545 км трасс федерального значения. Среди которых дороги Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй», на которых расположено 143 моста и 1690 водопропускных труб.