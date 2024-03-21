Мосты и водопропускные трубы обследуют в Иркутской области

Подрядные организации каждый день осматривают мосты и водопропускные трубы на трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». На сегодняшний день с помощью экскаваторов удаляются скопления льда, устраиваются задерживающие валы и водоотводные канавы, проводится пропаривание и пропиливание льда. Об сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».