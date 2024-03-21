85-летней жительнице Хабаровска вернули украденные сбережения

В конце января пенсионерка получила звонок от женщины, которая утверждала, что попала в аварию, и по ее вине пострадал ребенок. Пенсионерка подумала, что разговаривает со своей дочерью, которая утверждала, что пострадавшему ребенку необходима срочная операция. Предполагаемый юрист затем сообщил, что к пенсионерке приедет курьер за деньгами.