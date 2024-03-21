85-летней жительнице Хабаровска вернули украденные сбережения

85-летняя жительница Хабаровска поблагодарила сотрудников отделения уголовного розыска за их профессионализм и чуткость в раскрытии совершенного в отношении нее преступления.
В конце января пенсионерка получила звонок от женщины, которая утверждала, что попала в аварию, и по ее вине пострадал ребенок. Пенсионерка подумала, что разговаривает со своей дочерью, которая утверждала, что пострадавшему ребенку необходима срочная операция. Предполагаемый юрист затем сообщил, что к пенсионерке приедет курьер за деньгами.
— Курьером оказался 18-летний студент, который забрал у женщины все сбережения — 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали мошенника и вернули пенсионерке украденные деньги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В благодарственном письме женщина выразила признательность полицейским за их внимательное отношение и профессионализм. Она отметила, что такая работа укрепляет доверие людей к правоохранительным органам.