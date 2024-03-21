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85-летней жительнице Хабаровска вернули украденные сбережения

Пенсионерка поблагодарила полицейских за их работу.

85-летняя жительница Хабаровска поблагодарила сотрудников отделения уголовного розыска за их профессионализм и чуткость в раскрытии совершенного в отношении нее преступления.

В конце января пенсионерка получила звонок от женщины, которая утверждала, что попала в аварию, и по ее вине пострадал ребенок. Пенсионерка подумала, что разговаривает со своей дочерью, которая утверждала, что пострадавшему ребенку необходима срочная операция. Предполагаемый юрист затем сообщил, что к пенсионерке приедет курьер за деньгами.

— Курьером оказался 18-летний студент, который забрал у женщины все сбережения — 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали мошенника и вернули пенсионерке украденные деньги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время полицейским известны еще три случая, где подозреваемый причастен к обману пожилых граждан. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

В благодарственном письме женщина выразила признательность полицейским за их внимательное отношение и профессионализм. Она отметила, что такая работа укрепляет доверие людей к правоохранительным органам.