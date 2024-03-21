Весна усиливает натиск: на Южном Урале в четверг прогнозируется «двузначное тепло», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, 21 марта погоду будет определять атмосферный фронт высокого давления: малооблачно, без осадков, плюс 5−10 градусов, в низинах — до плюс 2 градусов. Ветер западной четверти 2−7 м/с, в северный районах порывы до 12 м/с.
В Челябинске сегодня плюс 7−9 градусов. В семь утра в центре города минус 9, влажность 64%, ветер южный 1 м/с, атмосферное давление 747 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 22.00 субботы, 23 марта, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Златоусте продлено предупреждение о НМУ первой степени. Кроме того, с 19.00 20 марта оно будет действовать в Карабаше и Аше. Напомним, смог во многих городах Южного Урала наблюдается с 17 марта.
«20−24 марта в южной половине Свердловской области, а также у соседей, в Челябинской и Курганской областях, под влиянием малооблачного антициклона существенных осадков не ожидается, лишь