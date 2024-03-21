Пограничный переход Покровка — Жаохэ между РФ и КНР закроется до мая

Ледовая переправа Покровка — Жаохэ работала с 21 декабря прошлого года. За три месяца работы вмороженного в лед понтонного моста в обоих направлениях было пропущено около 1000 грузовиков и около 400 пассажирских автобусов с туристами из обеих стран. Перемещено через границу в экспортном и импортном направлениях более 6,5 тыс тонн грузов и около 10 тыс человек. Как уточнили в Росгранстрое, в основном на экспорт шли лесоматериалы и щепа. Импортировались из Китая запасные части и оборудование для электронной и автомобильной техники, товары народного потребления, сельхозтехника и продукты питания.



Навигация на Уссури обычно начинается в первых числах мая, в этот период из Хабаровского края на китайскую сторону автобусы и машины начинает перевозить специальный грузовой паром.