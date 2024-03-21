Кузнецкий мост в Новокузнецке отремонтируют за 26 млн рублей

«Это один из самых значимых и загруженных участков в инфраструктуре города. Подрядчику предстоит выполнить работы по ремонту крайних и промежуточных опор, перильного ограждения, а также произвести земляные и укрепительные работы, предполагающие укладку новых ж/б плит укрепления. Предусмотрено восстановление целостности смотровых ходов на опорах и в пролётах и устройство системы судовой сигнализации», — пишет у себя в телеграм-канале мэр.