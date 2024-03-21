Кузнецкий мост в Новокузнецке отремонтируют за 26 млн рублей

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что до 1 сентября 2025 года в городе отремонтируют Кузнецкий мост, соединяющий Центральный и Кузнецкий районы. Протяжённость участка составит 434 метра, на него потратят 26 млн рублей.
«Это один из самых значимых и загруженных участков в инфраструктуре города. Подрядчику предстоит выполнить работы по ремонту крайних и промежуточных опор, перильного ограждения, а также произвести земляные и укрепительные работы, предполагающие укладку новых ж/б плит укрепления. Предусмотрено восстановление целостности смотровых ходов на опорах и в пролётах и устройство системы судовой сигнализации», — пишет у себя в телеграм-канале мэр.
Он напомнил, что власти подписали контракт и на капремонт моста через реку Аба на ул. Куйбышева. Ремонт стартует весной с водоструйной очистки поверхности опор, антикоррозийной обработки и покраски. Также в текущем году отремонтируют мост в Заводском районе и тоннель в Новоильинском районе.
С апреля строители начнут капитально ремонтировать мост через реку Томь, который соединяет Центральный и Заводской районы города. Также новокузнецкие власти ответили на вопрос местного жителя о строительстве моста в Абагур.