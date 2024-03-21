Роспотребнадзор назвал города Челябинской области с самым грязным воздухом

Результаты обнародовало региональное Минэкологии.
Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске.
«Чаще всего показатели увеличивались в зонах влияния выбросов автомагистралей и промышленных предприятий. Увеличилось число проб с превышениями ПДК по оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду серы и сероводороду», — говорится в комментарии.
Отмечается также, что есть снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — 7 раз, нафталину — 8 раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — 3 раза, по стиролу и этилбензолу — в 2 раза. Эти цифры даются в сравнении с 2022 годом.
В 2023 году не фиксировались превышения по фтороводороду и тяжелым металлам (железу, никелю, хрому, оксидам цинка и кобальта), говорится в сообщении.
Исследования воздуха проводились на территории 12 городов: Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Карабаша, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы, Сатки, Коркино и двух муниципальных районов — Варненского и Увельского. Мероприятия проходили в том числе в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» в зоне влияния 23 объектов накопленного вреда окружающей среде.