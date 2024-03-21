Роспотребнадзор назвал города Челябинской области с самым грязным воздухом

Отмечается также, что есть снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — 7 раз, нафталину — 8 раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — 3 раза, по стиролу и этилбензолу — в 2 раза. Эти цифры даются в сравнении с 2022 годом.