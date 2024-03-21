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Хабаровские школьники уйдут на каникулы с 23 марта

Для школьников будут открыты пришкольные и загородные лагеря.

Источник: AP 2023

С 23 по 31 марта в Хабаровске пройдут весенние каникулы у школьников, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

На время каникул в городе будет открыто 63 пришкольных лагеря, в которых отдохнет около 1,7 тысячи детей. Кроме того будут работать 513 профильных и 63 трудовых отряда на 19185 человек, а также 97 кружков на базе учреждений культуры для 2120 детей.

Для школьников будут проходить мероприятия на жилмассивах: акции, мастер-классы, игры и другое — всего их планируется провести 63 для более чем 3 тысяч школьников.

Также на время весенних каникул школьники поедут в загородные оздоровительные лагеря: «Энергетик», «Созвездие», «Шарголь», «Олимп», «Кедр» и лагерь при хабаровской школе-интернате № 3.

образование