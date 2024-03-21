Хабаровские школьники уйдут на каникулы с 23 марта

На время каникул в городе будет открыто 63 пришкольных лагеря, в которых отдохнет около 1,7 тысячи детей. Кроме того будут работать 513 профильных и 63 трудовых отряда на 19185 человек, а также 97 кружков на базе учреждений культуры для 2120 детей.