Хабаровские школьники уйдут на каникулы с 23 марта

С 23 по 31 марта в Хабаровске пройдут весенние каникулы у школьников, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
На время каникул в городе будет открыто 63 пришкольных лагеря, в которых отдохнет около 1,7 тысячи детей. Кроме того будут работать 513 профильных и 63 трудовых отряда на 19185 человек, а также 97 кружков на базе учреждений культуры для 2120 детей.
Для школьников будут проходить мероприятия на жилмассивах: акции, мастер-классы, игры и другое — всего их планируется провести 63 для более чем 3 тысяч школьников.
Также на время весенних каникул школьники поедут в загородные оздоровительные лагеря: «Энергетик», «Созвездие», «Шарголь», «Олимп», «Кедр» и лагерь при хабаровской школе-интернате № 3.