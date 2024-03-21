Снегопады и до −18 градусов ожидаются в Омской области до выходных

Завтра, 22 марта, погода в Омске и области существенно не изменится. Местами сохранятся осадки в виде небольшого снега. В ночные часы ожидается от −7 до −12, днем — от −4 до +1 градуса. Местами ночью возможно похолодание до −17 градусов. Скорость ветра снизится до 11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.