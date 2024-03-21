Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады и до −18 градусов ожидаются в Омской области до выходных

Осадки в виде снега пройдут местами.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 45% 757 мм рт. ст. +6°

В Омской области в ближайшие дни ожидаются местами снегопады. Согласно прогнозу синоптиков, осадки прекратятся только днем в субботу.

Сегодня, 21 марта, днем воздух прогреется до +1 градуса. Местами будут еще теплее — до +6 градусов. Ветер юго-западный до 13 м/с.

Завтра, 22 марта, погода в Омске и области существенно не изменится. Местами сохранятся осадки в виде небольшого снега. В ночные часы ожидается от −7 до −12, днем — от −4 до +1 градуса. Местами ночью возможно похолодание до −17 градусов. Скорость ветра снизится до 11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.