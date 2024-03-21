Снегопады и до −18 градусов ожидаются в Омской области до выходных

В Омской области в ближайшие дни ожидаются местами снегопады. Согласно прогнозу синоптиков, осадки прекратятся только днем в субботу.
Сегодня, 21 марта, днем воздух прогреется до +1 градуса. Местами будут еще теплее — до +6 градусов. Ветер юго-западный до 13 м/с.
Завтра, 22 марта, погода в Омске и области существенно не изменится. Местами сохранятся осадки в виде небольшого снега. В ночные часы ожидается от −7 до −12, днем — от −4 до +1 градуса. Местами ночью возможно похолодание до −17 градусов. Скорость ветра снизится до 11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.