На севере Среднего Урала из-за облачности ожидается холодная погода

Свердловская область 21 марта окажется в периферии антициклона. Это связано со смещением высотного центра антициклона в район Южного Урала.
Предполагается, что в связи с движением антициклона в регионе усилится западный ветер. В южной части области будет малооблачная погода, что способствует улучшенному дневному прогреву воздуха. На севере Свердловской области из-за атмосферного фронта будет облачность будет выше, а температура воздуха существенно ниже, чем на юге Среднего Урала.
— В ночь на пятницу на территорию региона с запада, северо-запада поступит более холодная воздушная масса. Увеличение облачности ожидается уже по всей области, дневной прогрев будет скромнее, чем в четверг, до +2..+7, в северной части области пройдет небольшой снег, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
В Свердловской области 21 марта дневная температура достигнет +5..+10 градусов, а на севере и западе региона +2..+4 градусов. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, западный ветер 3−8 метров с порывами до 11 метров в секунду. Дневная температура поднимется до +8..+10 градусов по Цельсию.