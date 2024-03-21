На севере Среднего Урала из-за облачности ожидается холодная погода

Предполагается, что в связи с движением антициклона в регионе усилится западный ветер. В южной части области будет малооблачная погода, что способствует улучшенному дневному прогреву воздуха. На севере Свердловской области из-за атмосферного фронта будет облачность будет выше, а температура воздуха существенно ниже, чем на юге Среднего Урала.