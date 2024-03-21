Последние новости Воронежа на 21 марта 2024 года: спасение рыбаков, снос старинного здания и массовая авария

На воронежском водохранилище спасли двух провалившихся под лед рыбаков. Первое ЧП случилось утром 20 марта в районе улицы Лебедева, напротив теплоэлектроцентрали. Спасатели доехали до мужчины на аэролодке и вытащили его из полыньи. Рыбака доставили на базу поисково-спасательного отряда и передали врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали с переохлаждением. В полдень аналогичная ситуация возникла практически в том же месте водохранилища, чуть дальше в сторону Масловки. Спасатели действовали по той же схеме. Мужчина сильно замерз. Он практически не мог двигаться. Специалисты напоминают, что лед значительно истончился. Выходить сейчас на него крайне опасно.
Воронежцы возмутились сносом старинного здания на улице Пирогова, 52. Ранее здесь был комплекс скотобойни из 35 объектов. Дом построили на рубеже
В массовой аварии с пьяным водителем под Воронежем пострадали пять человек. ДТП случилось вечером 19 марта на трассе в Семилукском районе. 56-летний водитель на «Киа Соренто» выехал на встречку и протаранил ВАЗ-2114, а затем «Тойоту Альпарт». После столкновения легковушка «Киа» снесла дорожное ограждение и упала с моста. При этом одна из деталей иномарки повредила припаркованную «Ладу Калину». В аварии пострадали 23-летний водитель ВАЗа и его 18-летняя пассажирка, а также автомобилист на «Киа» и его пассажиры: 51-летний мужчина и 38-летняя женщина. Всех пятерых доставили в больницу. В стационаре выяснилось, что виновник ДТП пьян (0,949 мг/л).
Воронежский суд оставил в СИЗО 28-летнего Марка Попова, которого обвиняют в убийстве 17-летней девушки. Тело погибшей нашли прохожие возле мусорных баков на улице Моисеева 22 января. Оно лежало возле мусорных контейнеров в сумке. По версии следствия, убийство произошло из-за ссоры. Молодой человек нанес девушке множественные удары острым предметом в лицо и шею. От полученных травм она скончалась на месте. Под стражей Марк пробудет до 21 апреля включительно. О продлении пребывания в СИЗО ходатайствовал следователь. Суд его удовлетворил. Защита и сам обвиняемый не возражали.