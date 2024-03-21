Последние новости Воронежа на 21 марта 2024 года: спасение рыбаков, снос старинного здания и массовая авария

В массовой аварии с пьяным водителем под Воронежем пострадали пять человек. ДТП случилось вечером 19 марта на трассе в Семилукском районе. 56-летний водитель на «Киа Соренто» выехал на встречку и протаранил ВАЗ-2114, а затем «Тойоту Альпарт». После столкновения легковушка «Киа» снесла дорожное ограждение и упала с моста. При этом одна из деталей иномарки повредила припаркованную «Ладу Калину». В аварии пострадали 23-летний водитель ВАЗа и его 18-летняя пассажирка, а также автомобилист на «Киа» и его пассажиры: 51-летний мужчина и 38-летняя женщина. Всех пятерых доставили в больницу. В стационаре выяснилось, что виновник ДТП пьян (0,949 мг/л).