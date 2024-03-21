ИИ поможет кузбасским врачам находить заболевания в лучевой диагностике

Однако врачей система не заменит. Внедрение передовых технологий лишь позволит диагностам ускорить многие процессы, повысить точность исследований и операций, оптимизировать организационную и аналитическую работу. Врачи, которые получат доступ к платформе, будут разбирать конкретные клинические случаи и выполнять интерактивные задания.