ИИ поможет кузбасским врачам находить заболевания в лучевой диагностике

По сообщению правительства Кузбасса, в работу диагностической службы региона будут внедрять алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). За образец возьмут технологии телерадиологического центра России. Курировать работу кузбасских врачей будут столичные коллеги.
Так, кузбасским медикам презентовали принципы работы платформы МосМедИИ департамента здравоохранения города Москвы. Она помогает быстро и точно определять признаки заболеваний на рентгеновских снимках. Кемеровская область получит доступ к этой платформе для автоматического описания лучевых исследований.
Однако врачей система не заменит. Внедрение передовых технологий лишь позволит диагностам ускорить многие процессы, повысить точность исследований и операций, оптимизировать организационную и аналитическую работу. Врачи, которые получат доступ к платформе, будут разбирать конкретные клинические случаи и выполнять интерактивные задания.
Также мы писали, что до конца 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей.