Куда можно улететь прямым рейсом из Астаны

Турция — страна, расположенная на стыке Европы и Азии, которая привлекает туристов своим климатом, кухней и достопримечательностями. Из Астаны можно улететь в три города: Анкару, Анталью и Стамбул. Рейсы в Анкару летают два раза в неделю по средам и субботам. В Анкару летает только Turkish Airlines. Рейсы в Стамбул осуществляются ежедневно: как в международный аэропорт Стамбул, так и в воздушную гавань имени Сабихи Гекчен. Перелеты выполняют три авиаперевозчика: Air Astana, Turkish Airlines и Pegasus Airlines.