Куда можно улететь прямым рейсом из Астаны

Как рассказали в воздушной гавани столицы, наиболее популярными маршрутами являются такие страны, как Турция, ОАЭ и Россия.
Турция
Турция — страна, расположенная на стыке Европы и Азии, которая привлекает туристов своим климатом, кухней и достопримечательностями. Из Астаны можно улететь в три города: Анкару, Анталью и Стамбул. Рейсы в Анкару летают два раза в неделю по средам и субботам. В Анкару летает только Turkish Airlines. Рейсы в Стамбул осуществляются ежедневно: как в международный аэропорт Стамбул, так и в воздушную гавань имени Сабихи Гекчен. Перелеты выполняют три авиаперевозчика: Air Astana, Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
Объединенные Арабские Эмираты
ОАЭ — второе по популярности направление из Астаны. Из столицы путешественники могут улететь в два города: Дубай и Абу-Даби. Рейсы в Дубай выполняются ежедневно, в Абу-Даби — несколько раз в неделю. Самый дешевый билет в одну сторону из Астаны в ОАЭ стоит от 55 000 тенге, но в период акций можно найти еще дешевле. Самый короткий перелет — в Абу-Даби, около 4,5 часа.
Россия
Из Астаны можно улететь в пять городов России: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфу и Омск. Рейсы в Москву выполняются ежедневно. Самый длительный перелет — в Санкт-Петербург, около 4 часов.
Узбекистан
Из Астаны путешественники имеют возможность улететь пока только в один город Узбекистана — Ташкент. Рейсы в Ташкент выполняются четырьмя разными авиакомпаниями. Полеты выполняются несколько раз в неделю. Время перелета составляет около 2 часов.
Германия
Германия — одна из ведущих стран Европы и мира по уровню развития, образования и инноваций. Из Астаны выполняются рейсы только в один город Германии — Франкфурт. Рейсы во Франкфурт осуществляются несколько раз в неделю авиакомпаниями Lufthansa и Air Astana. Перелет длится около 8 часов.
Китай
Китай — самая населенная страна мира и один из крупнейших партнеров Казахстана по торговле и инвестициям. Путешественники могут улететь из столицы в четыре города Китая: Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Санья. Самый короткий по длительности перелет — в Урумчи, около 2,5 часа.
Польша
Польша — страна в Центральной Европе, которая славится своей историей, культурой и природой. Из Астаны можно улететь в один город — Варшаву. Рейсы осуществляются несколько раз в неделю. Перелет длится около 7 часов.
Другие страны
Кроме того, из Астаны путешественники имеют возможность также улететь в ряд других стран: Азербайджан (Баку), Катар (Доха), Египет (Шарм-Эль-Шейх), Вьетнам (Камрань), Беларусь (минск) и Грузию (Кутаиси). Рейсы в эти страны выполняются несколько раз в неделю разными авиакомпаниями.