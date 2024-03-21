Новосибирцы активно скупают книгу «Евгений Онегин» после выхода экранизации

По данным сервиса Литрес и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», в Новосибирской области вырос спрос на роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина более чем на 46% после премьеры экранизации режиссера Сарика Андреасяна с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк в главных ролях.