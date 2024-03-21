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Новосибирцы активно скупают книгу «Евгений Онегин» после выхода экранизации

После премьеры фильма новосибирцы стали скупать книгу «Евгений Онегин».

Источник: Сиб.фм

По данным сервиса Литрес и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», в Новосибирской области вырос спрос на роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина более чем на 46% после премьеры экранизации режиссера Сарика Андреасяна с Виктором Добронравовым и Елизаветой Моряк в главных ролях.

Для статистики были взяты продажи за периоды 1—17 марта и 1—17 февраля текущего года.

Таким образом, спрос на роман среди пользователей Литрес из Новосибирской области вырос на 55%, а в магазине «Читай-город» в период 1—17 марта продажи «Евгения Онегина» выросли на 46% по сравнению с теми же датами предыдущего месяца.

Напомним, что 21 марта состоится премьера фильма «Летучий корабль».

литература