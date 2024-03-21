Назван средний возраст вступления в брак жителей Башкирии

У официального брака есть преимущества, подчеркнули специалисты и привели несколько из них.
РЕШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ.
Имущество, нажитое в браке, — общее. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак или полученное одним из супругов в дар или наследство, является только его собственностью.
«Если такой порядок не подходит для вашей семьи, у вас есть право заключить брачный договор», — уточнили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ.
В законном браке не нужно доказывать свое отцовство. Если брак не зарегистрирован, то отцу ребенка потребуется писать заявление о признании родительских прав.
«В браке вы можете решить, кто пойдет на больничный, если ребенок заболел. Например, тот, кому работодатель возместит большую часть расходов», — добавили в минтруде.
ЗДОРОВЬЕ.
Супруги входят в число близких родственников, которые имеют доступ в реанимацию и к информации о здоровье друг друга. Сожители не защищены законом и им могут отказать в доступе.
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.
Оба супруга могут получить по налоговому вычету на одну и ту же квартиру. Это касается и вычета по ипотечным процентам.
Для супругов не облагается налогом дарение недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев в отличие от подарка постороннему человеку.
«А еще для семей существуют кредиты с господдержкой», — напомнили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
Как сообщал Башинформ, В красивую дату 24 февраля 2024 года (24.02.2024) в Башкирии зарегистрировано 246 браков.
Напомним, по решению президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи.