Приметы на 21 марта: зачем жечь костер и встречаться с возлюбленным

А верба считалась мистическим растением: в ней могли поселиться русалки или водяной, ее корой лечили болезни, а дымом от сожженных ветвей окуривали избы, чтобы домочадцы не болели и жили в достатке.
Если утром 21 марта по земле стелется туман — придут морозы, а если облака быстро плывут по небу — скоро потеплеет. Снегопад сегодня обещает большой урожай хлеба. Также по погоде в этот день судили о том, каким будет лето.
На Вербоносицу хозяйки обязательно убирали в избах, а мусор сжигали. Мужчины по четырем сторонам деревни разжигали большие костры — так оберегали от зла и неприятностей всех жителей. А девушки старались увидеться с возлюбленными. Считалось, что если влюбленные встретятся в этот день, то всю жизнь будут вместе.
Запрещалось 21 марта:
сажать вербу — если она примется и вырастет большой, то посадивший ее умрет, строить планы на будущее — ничего не сбудется, давать в долг — к бедности, грустить или проводить время в одиночестве — к неудачному году.
Именины сегодня празднуют Владимир и Иван.
В этот день родились:
изобретатель, один из пионеров авиации Александр Можайский, композитор, член «Могучей кучки» Модест Мусоргский, автор и исполнитель песен, киноактер, лауреат Сталинской премии Александр Вертинский, дипломат, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, хоккеист, серебряный призер Олимпийских игр Борис Миронов.