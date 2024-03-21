Приметы на 21 марта: зачем жечь костер и встречаться с возлюбленным

На Вербоносицу хозяйки обязательно убирали в избах, а мусор сжигали. Мужчины по четырем сторонам деревни разжигали большие костры — так оберегали от зла и неприятностей всех жителей. А девушки старались увидеться с возлюбленными. Считалось, что если влюбленные встретятся в этот день, то всю жизнь будут вместе.