Во Владивостоке ограничат парковку в районе Снеговой

Во Владивостоке на улице Снеговой ограничат парковку вдоль дороги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
Знаки запрета стоянки и остановки с табличками «Работает эвакуатор» установят на улице Снеговой от дома № 3А до дома № 1 В в направлении кольца Таксопарка.
Отмечается, что автомобили, припаркованные вдоль дороги, значительно снижают пропускную способность участка и создают заторы на улице Снеговой. Ограничение остановки и стоянки освободит дополнительную полосу для движения машин, что улучшит скорость проезда.
Работы по установке знаков планируется провести в следующем месяце.
Напомним, во Владивостоке на улице Сахалинской ожидаются изменения в схеме движения. Некоторые участки этой дороги будут запрещены для стоянки.