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Во Владивостоке ограничат парковку в районе Снеговой

Решение поможет освободить дополнительную полосу для движения машин.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице Снеговой ограничат парковку вдоль дороги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».

Знаки запрета стоянки и остановки с табличками «Работает эвакуатор» установят на улице Снеговой от дома № 3А до дома № 1 В в направлении кольца Таксопарка.

Отмечается, что автомобили, припаркованные вдоль дороги, значительно снижают пропускную способность участка и создают заторы на улице Снеговой. Ограничение остановки и стоянки освободит дополнительную полосу для движения машин, что улучшит скорость проезда.

Работы по установке знаков планируется провести в следующем месяце.

Напомним, во Владивостоке на улице Сахалинской ожидаются изменения в схеме движения. Некоторые участки этой дороги будут запрещены для стоянки.