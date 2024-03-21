Сегодня часть микрорайона Северный на весь день останется без холодной воды. Такие меры связаны с проведением аварийных работ и, как сообщили в «КрасКоме», помимо домов, под отключение также попадают административные здания и три детских сада.
С 12:00 водоснабжение исчезнет по следующим адресам:
- ул. Водопьянова, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 16а (детский сад), 21 (детский сад), 24д (детский сад), 19а, 19 г, 19г/3;
- ул. Алексеева, 4, 8, 10, 12, 14, 6 г (парковка), 8а (магазин).
График и адреса подвоза питьевой воды:
- ул. Водопьянова, 22−20 (16:00 — 16:30);
- ул. Алексеева, 12−14 (16:00 — 16:30);
- ул. Водопьянова, 12−18 (16:30 — 17:00);
- ул. Алексеева, 8−10 (16:30 — 17:00);
- ул. Водопьянова, 14−16 (17:00 — 17:30);
- ул. Водопьянова, 19 (17:00 — 17:30);
- ул. Водопьянова, 24−26 (17:30 — 18:00);
- ул. Водопьянова, 15−15а (17:30 — 18:00).
Планируется, что подача холодной воды возобновится сегодня к 20:00.