Прокуратура попросила суд арестовать Никиту Кологривого на 15 суток

Защита актера против ареста и просит суд ограничиться штрафом. Сам актер просит отпустить его на съемки: «Ночи в спецприемнике достаточно, чтобы мне перемывали кости пару лет ближайшие. Я устал, работаю на благо общества. Прошу минимальное наказание и отпустить на съемки кино».