Прокуратура попросила суд арестовать Никиту Кологривого на 15 суток

Как сообщала «РГ», сегодня суд Центрального района Новосибирска рассматривает дело о мелком хулиганстве актера Никиты Кологривого. Накануне его задержали в пятизвездочном отеле в центре Новосибирска. Ночь он провел в спецприемнике.
По материалам правоохранительных органов, звезда сериала «Слово пацана» пытался избить работников бара, где отдыхал с друзьями, и укусил официантку.
Защита актера против ареста и просит суд ограничиться штрафом. Сам актер просит отпустить его на съемки: «Ночи в спецприемнике достаточно, чтобы мне перемывали кости пару лет ближайшие. Я устал, работаю на благо общества. Прошу минимальное наказание и отпустить на съемки кино».