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Прокуратура попросила суд арестовать Никиту Кологривого на 15 суток

Прокуратура попросила суд назначить актеру Кологривому, которого привлекли в административной ответственности после дебоша в новосибирском баре, 15 суток ареста.

Источник: AP 2023

Как сообщала «РГ», сегодня суд Центрального района Новосибирска рассматривает дело о мелком хулиганстве актера Никиты Кологривого. Накануне его задержали в пятизвездочном отеле в центре Новосибирска. Ночь он провел в спецприемнике.

По материалам правоохранительных органов, звезда сериала «Слово пацана» пытался избить работников бара, где отдыхал с друзьями, и укусил официантку.

Защита актера против ареста и просит суд ограничиться штрафом. Сам актер просит отпустить его на съемки: «Ночи в спецприемнике достаточно, чтобы мне перемывали кости пару лет ближайшие. Я устал, работаю на благо общества. Прошу минимальное наказание и отпустить на съемки кино».

Прокуратура