«Меня ждет детская больница»: Никита Кологривый попросил суд помиловать его

— Считаю, что я — порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь Александра Невского, множество благотворительных вещей. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и простить, — попросил Кологривый.