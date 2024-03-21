«Меня ждет детская больница»: Никита Кологривый попросил суд помиловать его

Никита Кологривый, выступая перед судом в Новосибирске на заседании 21 марта, попросил судью его не наказывать. И пообещал, что будет заниматься благотворительностью.
— Считаю, что я — порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь Александра Невского, множество благотворительных вещей. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и простить, — попросил Кологривый.
Суд, тем не менее, в удовлетворении этого ходатайства отказал.
Напомним, ранее Кологривый уже приносил извинения: попросил прощения у покусанной им хостес и в целом признал, что, будучи пьяным, повел себя некрасиво.