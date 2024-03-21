Дороги Красноярска и края стали опаснее из-за снегопада (видео)

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Березовском районе сегодня с 9 часов утра и до улучшения обстановки на трассе Р-255 с 851 по 872 км закрыто движение для грузовых автомобилей и автобусов. На данном участке работают сотрудники Госавтоинспекции и снегоуборочная техника.