Дороги Красноярска и края стали опаснее из-за снегопада (видео)

Из-за непрекращающегося с ночи снегопада в Красноярске и крае ухудшилась дорожная ситуация. Местами уже вводятся ограничения для транспорта.
Сотрудники ГИБДД делятся видео с обстановкой на различных направлениях, в том числе популярном дивногорском. Там мокрый снег наблюдается с выезда из города и на протяжении всей трассы.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Березовском районе сегодня с 9 часов утра и до улучшения обстановки на трассе Р-255 с 851 по 872 км закрыто движение для грузовых автомобилей и автобусов. На данном участке работают сотрудники Госавтоинспекции и снегоуборочная техника.
Экипажи ДПС сейчас патрулируют улицы Красноярска и загородные автодороги, они ориентированы на помощь водителям.
Жителям края напоминают об особенностях движения в снегопад: необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и не совершать необдуманных маневров.
"В связи с выпадением осадков в виде снега участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными при проезде остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и путепроводов. Необходимо выдерживать безопасную скорость, позволяющую контролировать транспортное средство, и дистанцию, превышающую величину тормозного пути.
Особую бдительность следует соблюдать при движении на автодороге Р-257 «Енисей», особенностью которой является большое количество затяжных спусков, подъемов и поворотов. Водителям автомобилей, в особенности большегрузных, необходимо учитывать технические характеристики транспортных средств и погодные условия при выборе скоростного режима и маневрирования", — призвали в ГИБДД.