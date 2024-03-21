Сегодня участок М-5 «Урал» в Башкирии закроют для проезда большегрузов

«Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции (км 1565 — км 1576) в соседней с республикой Челябинской областью, — пояснили в пресс-службе управления. — Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрен только для легкового транспорта. В то время как проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен».