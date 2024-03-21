Строитель Кузеванова объяснила, почему на стройках работают мигранты

Почётный строитель России и КУзбасса Ирина Кузеванова рассказала kuzbass.aif.ru, почему на стройках работают мигранты.
«Работа мигрантов на площадках была характерна для кризисных периодов в стройке, когда на фоне резкого подъёма стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов оплата труда строителей формировалась по остаточному принципу и была нужна дешёвая рабочая сила», — говорит специалист.
Она добавляет, что в связи с волатильностью рубля, появлением новых рынков труда количество прибывающих в РФ мигрантов резко снизилось. Демографические проблемы и миграция трудоспособного населения привели на наши стройки рабочих из других российских регионов.
Она объясняет, что также в стране сложился кадровый дефицит и 187 тыс. вакансий в строительной отрасли не заполнено. Строительной отрасли региона, как и везде, сегодня не хватает архитекторов, конструкторов, грамотных технических заказчиков, управляющих проектами, машинистов, сварщиков, отделочников и т. д.
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