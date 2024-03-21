Строитель Кузеванова объяснила, почему на стройках работают мигранты

Она объясняет, что также в стране сложился кадровый дефицит и 187 тыс. вакансий в строительной отрасли не заполнено. Строительной отрасли региона, как и везде, сегодня не хватает архитекторов, конструкторов, грамотных технических заказчиков, управляющих проектами, машинистов, сварщиков, отделочников и т. д.