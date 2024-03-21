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Строитель Кузеванова объяснила, почему на стройках работают мигранты

Дефицит кадров в строительной отрасли оценивается на уровне 31%.

Почётный строитель России и КУзбасса Ирина Кузеванова рассказала kuzbass.aif.ru, почему на стройках работают мигранты.

«Работа мигрантов на площадках была характерна для кризисных периодов в стройке, когда на фоне резкого подъёма стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов оплата труда строителей формировалась по остаточному принципу и была нужна дешёвая рабочая сила», — говорит специалист.

Она добавляет, что в связи с волатильностью рубля, появлением новых рынков труда количество прибывающих в РФ мигрантов резко снизилось. Демографические проблемы и миграция трудоспособного населения привели на наши стройки рабочих из других российских регионов.

Она объясняет, что также в стране сложился кадровый дефицит и 187 тыс. вакансий в строительной отрасли не заполнено. Строительной отрасли региона, как и везде, сегодня не хватает архитекторов, конструкторов, грамотных технических заказчиков, управляющих проектами, машинистов, сварщиков, отделочников и т. д.

Как решить эту проблему и поднять престиж профессии строителя — у kuzbass.aif.ru.