Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке, ночью на юго-западе сильный дождь, в горных районах юго-востока страны осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны очень сильный дождь. Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке, в центре — гололед, на юге, юго-востоке страны — гроза», — говорится в сообщении.