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Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

Астана. 21 марта. КазТАГ — Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 45% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: pixabay

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке, ночью на юго-западе сильный дождь, в горных районах юго-востока страны осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны очень сильный дождь. Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке, в центре — гололед, на юге, юго-востоке страны — гроза», — говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −12−14, днем около 0.

В Алматы облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 3−8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6, днем +11+13.

В Шымкент переменная облачность, дождь, временами очень сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +8+10, днем +13+15.

В Акмолинской области днем −3+2, ночью −12−17 (на западе, центре −20).

В Алматинской области днем +10+15 (на юге +18), ночью +2+7.

В области Жетысу днем +9+14, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем +12+17 (на севере +9), ночью +8+13 (на севере +5).

В Западно-Казахстанской области днем 0,+5, ночью −5−10 (на юго-западе −2).

В Атырауской области днем +5+10, ночью −3+2.

В Мангистауской области днем +5+10, ночью +1+6.

В Актюбинской области днем 0,+5 (на юге +8), ночью −3−8 (на северо-востоке −12).

В Костанайской области днем 0,+5 (на востоке −3), ночью −12−17 (на юге −7).

В Северо-Казахстанской области днем 0,+5 (на западе, востоке −3), ночью −10−15 (на западе −18).

В Павлодарской области днем −4+1, ночью −10−15 (на юге −7).

В Карагандинской области днем −2+3 (на юге +6), ночью −7−12 (на юге −2)..

В области Улытау днем 0,+5 (на юге +8), ночью 0,-5 (на востоке −8).

В Восточно-Казахстанской области днем −2+3, ночью 0,-5 (на востоке −9).

В области Абай днем −1+4 (на юге +8), ночью −4−9.

В Кызылординской области днем +8+13 (на юге +16), ночью +5+10 (на севере −3+2).

В Жамбылской области днем 13+18, ночью +7+12.

«В период с 21 по 26 марта на горных реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом сильного дождя будут наблюдаться формирование талого и склонового стока. На равнинных реках в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — предупредили синоптики.