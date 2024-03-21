Омбудсмена Светлану Семенову решили наградить Почетной грамотой ЗС

Члены комиссии согласовали кандидатуру уполномоченного по правам человека в Иркутской области Светланы Семеновой. В этой должности Светлана Николаевна работает четвертый год, а ее общий трудовой стаж почти тридцать лет. Также парламентарии поддержали предложение депутата Заксобрания Михаила Новикова о награждении Почетной грамотой педагога дополнительного образования и экскурсовода ангарского музея Победы Ольги Переваловой, которая больше двадцати лет занимается образовательной деятельностью и активно участвует в сохранении истории своего города. Поддержана кандидатура и Натальи Чупиковой, которая почти пятьдесят лет работает учителем начальных классов в школе посёлка Малое Голоустное.