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Омбудсмена Светлану Семенову решили наградить Почетной грамотой ЗС

Кандидатуры для награждения Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели на заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями под председательством Галины Кудрявцевой. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Источник: ТК Город

Члены комиссии согласовали кандидатуру уполномоченного по правам человека в Иркутской области Светланы Семеновой. В этой должности Светлана Николаевна работает четвертый год, а ее общий трудовой стаж почти тридцать лет. Также парламентарии поддержали предложение депутата Заксобрания Михаила Новикова о награждении Почетной грамотой педагога дополнительного образования и экскурсовода ангарского музея Победы Ольги Переваловой, которая больше двадцати лет занимается образовательной деятельностью и активно участвует в сохранении истории своего города. Поддержана кандидатура и Натальи Чупиковой, которая почти пятьдесят лет работает учителем начальных классов в школе посёлка Малое Голоустное.

Кроме того, на заседании комиссии депутаты рассмотрели проекты постановлений об отчетах о работе в 2023 году сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания Иркутской области Сергея Брилки и начальника ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрия Ильичева. Эти вопросы включены в повестку мартовской сессии областного парламента.