Туман и до +12°С ожидается в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода и в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Ветер южный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +6…+12°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Гродно столбик термометра поднимется в четверг до отметки +8…+10°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный 3−8 м/с.
В Бресте — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +9…+11°C, ветер южный 3−8 м/с.
В Гомеле и Могилеве немного теплее, а воздух прогреется до +10…+12°C. В этих областных центрах в четверг установится переменная облачность и также без существенных осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.