Навруз 2024. Почему перед праздником весны холодает, а сумаляк должен сиять

Легенда про ангелов. В доме бедной женщины не было ни крошки хлеба, и дети плакали от голода. Сердце ее сжималось от детских слез и плакало вместе с ними. Уложив детей спать, она в отчаянии набрала полный казан воды, положила туда речные камушки и пучок полевых трав, очень долго варила их и шептала: — «Спите мои родные, скоро я вас накормлю». Женщина не заметила, как заснула, а утром в казане оказалась масса, напоминающая повидло. Дети с аппетитом съели необычную еду, придавшую им силы. Мать была счастлива, что спасла детей от голода, и назвала блюдо «сумаляком», то есть «ангельская вода». Видимо, ангел пролетал мимо, махнул крылом и сотворил из воды, камней и травы настоящее чудо.