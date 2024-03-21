Навруз 2024. Почему перед праздником весны холодает, а сумаляк должен сиять

В Северном полушарии уже наступила астрономическая — настоящая природная, а не календарная весна. В День весеннего равноденствия Земля вступает в период всемирного астрономического равенства, и к нам приходит «Новый день», Навруз, — праздник весны и обновления, знаменующий начало роста и процветания.
Накануне праздника всегда, пусть ненадолго, но холодает. Этой многовековой природной хронике есть народное обозначение — «ожиз кампир кунлари — дни дряхлой старухи». Но теперь мы надолго распрощались с холодами, и в предстоящие дни будет тепло, хотя и дождливо.
История и традиции
Навруз зародился в Хорасане, когда на территории древнего Ирана царил зороастризм. Древние иранцы почитали культ Солнца и считали его источником жизни и всех благ на земле.
Древний праздник принес из глубины веков множество добрых традиций: привести в порядок свой дом и устроить на улице хашар, расплатиться с долгами, забыть обиды и простить врагов. И хотя убираться дома и не держать на ближних зла надо всегда, напоминание об этом не будет лишним.
Навруз — праздник семьи, друзей и соседей. В первый и в последующие тринадцать праздничных дней люди ходят друг к другу в гости, навещают пожилых соседей и родственников, получают благословение родителей и наставников, устраивают веселые народные гулянья, праздничные базары и спортивные состязания, сажают молодые деревья. Дехкане в этот период начинают полевые работы.
Как человек отпразднует Навруз, так и пройдет следующий год. И главная древняя, но верная легенда праздника гласит: в эти дни на землю спускаются ангелы, принося людям добро и благоденствие. Но заходят они лишь в те дома, где царят мир и согласие. Поэтому важно, чтобы первым в гости пришел добрый честный человек, приносящий хорошую весть и удачу.
Легенды о сумаляке
Традиционное для Навруза ритуальное блюдо сумаляк пришло из далекого прошлого. Легенды о его появлении до сих пор живы в народе. И если современные люди «лечатся» им от авитаминоза, то в древности сумаляк спасал от голода целые семьи и даже армии.
Легенда волшебная. Семья осталась без средств, и дети умирали от голода. Родители нашли лишь немного пшеницы и стали варить ее в котле. Но от слабости уснули, а проснувшись увидели, как тридцать пери парят вокруг и колдуют над котлом. Сладкая каша спасла семью от голода, вернула им силу и радость жизни. А в честь небесных ангелов его назвали «си малак» — «тридцать пери».
Легенда про ангелов. В доме бедной женщины не было ни крошки хлеба, и дети плакали от голода. Сердце ее сжималось от детских слез и плакало вместе с ними. Уложив детей спать, она в отчаянии набрала полный казан воды, положила туда речные камушки и пучок полевых трав, очень долго варила их и шептала: — «Спите мои родные, скоро я вас накормлю». Женщина не заметила, как заснула, а утром в казане оказалась масса, напоминающая повидло. Дети с аппетитом съели необычную еду, придавшую им силы. Мать была счастлива, что спасла детей от голода, и назвала блюдо «сумаляком», то есть «ангельская вода». Видимо, ангел пролетал мимо, махнул крылом и сотворил из воды, камней и травы настоящее чудо.
Армейская легенда. Однажды город-крепость на берегу Амударьи осадили кочевники с Востока. Кончились все припасы, и старейшины приказали достать последние мешки с отсыревшей проросшей пшеницей. Защитники города отведали неприглядное варево и ощутили невероятный прилив сил. И с такой яростью отбили атаки врага, что он отступил и на земле вновь утвердился мир.
Дехканская легенда. Одними из первых на территории Средней Азии поселились земледельцы. В одну из холодных зим закончились все запасы еды. И люди, пережившие ее, собрали в начале весны проросшие пшеничные зерна и сварили их. И это блюдо спасло людей от голода, подарило силы для новой жизни.
Случайная версия. Земледелец, готовясь к севу пшеницы, увлажнил зерна. Но когда они проросли, погода испортилась, и он попросил жену сварить из них кашу. Блюдо, которое получилось после долгой варки, очень понравилось земледельцу. И с тех пор сумаляк готовят каждый год.
Считается, что благодаря сумаляку энергия весны и пробуждающейся жизни, заключенная в ростках пшеницы, передается человеку и он «просыпается» после долгой зимы.
А если у кого-то в пиале с сумаляком окажется камушек, — быть его обладателю счастливым и удачливым всю жизнь.
Приготовление сумаляка — это таинство, в котором участвуют только девушки и женщины. Они сутки напролет варят блюдо из сока проросшей пшеницы, муки и растительного масла. У огромного котла звучат песни и истории, и каждая женщина, мешая сумаляк, загадывает свои заветные желания, которые обязательно сбываются.
Особый ритуал — изучение рисунка на поверхности котла в самом финале. И часто это — раскинувшая крылья волшебная птица. Хороший сумаляк сияет, как лак, и сладок без подсластителей благодаря содержащимся в проросшей пшенице сахарозе, мальтозе и лактозе.
А мужчины одновременно с женщинами традиционно готовят мясное блюдо с соком проросшей пшеницы — халим — придающую силы питательную кашу и испытанный веками афродизиак. А на утро сумаляк и халим раздают родственникам и друзьям, а также всем, кто принимал участие в готовке.
Праздничный дастархан
Дастархан на Навруз обязательно должны украшать блюда, символизирующие возрождение и новую жизнь: проросшие зерна пшеницы и отварные яйца. Непременно подаются плов, шурпа, вареная баранина и зеленая самса. Чем больше разнообразных блюд и сладостей, тем благополучнее и урожайнее будет грядущий год.
С обновлением вас, дорогие соотечественники и все люди Земли, празднующие Навруз! Будьте здоровы, счастливы, полны сил и энергии! Пусть в вашей пиале с сумаляком обязательно окажется камушек-талисман. И тогда благополучие и достаток обязательно придут в ваш дом вместе с праздником Навруз!